أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، أوباما يقود الزمالك لتصدر الدورى بهدف فى مرمي الجونة

أوباما يقود الزمالك لتصدر الدورى بهدف فى مرمي الجونة .. فيديو

نجح فريق الزمالك في احتلال صدارة الدورى بعد الفوز علي الجونة بهدف نظيف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم علي استاد بتروسبورت ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

رئيس الزمالك: أتمنى تصدر الدورى حتى خط النهاية

أعرب اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق على نظيره الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم، مشددًا على أن استمرار الفوز أمر إيجابي للفريق خاصة بعد انفراده بصدارة جدول الدوري.

الأندية تطالب اتحاد الكرة باعتماد اللائحة الجديدة قبل تشكيل رابطة المحترفين

طالبت أندية الدورى الممتاز، اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة باعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل تشكيل رابطة الأندية المحترفة فى الاجتماع المزمع إقامته يوم الاثنين المقبل بمقر الجبلاية، وتحفظت الأندية على تشكيل الرابطة قبل اعتماد اللائحة خاصة وأن تشكيل الرابطة حاليا يعنى أنها ستكون مجرد لجنة أندية وليس رابطة لها استقلالية وصلاحيات واضحة.

الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

يواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

موسيماني يتحمل مسئولية غياب وليد سليمان عن مونديال الأندية

تلقت جماهير الأهلي صدمة مفجة بعد تأكد غياب وليد سليمان نجم الفريق وأحد الأوراق الرابحة والحلول السحرية على دكة الأهلي، عن المشاركة رفقة الفريق الأحمر ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية وحاجته للراحة 4 أسابيع قبل العودة ونزول التدريبات الجماعية، وهو ما يقودنا للسؤال عمن يتحمل مسئولية غياب الحاوي عن المشاركة رفقة الأهلي بمونديال الأندية.