7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021 فى مقدمتها ، الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

يواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى يوم الرابع من فبراير فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

أوباما يقود الزمالك لتصدر الدورى بهدف فى مرمي الجونة .. فيديو

نجح فريق الزمالك في احتلال صدارة الدورى بعد الفوز علي الجونة بهدف نظيف أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 10 من عمر المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم علي استاد بتروسبورت ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

رئيس الزمالك: أتمنى تصدر الدورى حتى خط النهاية

أعرب اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، عن سعادته بفوز الفريق على نظيره الجونة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، علي استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 19 محتلا بها صدارة الدورى بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فى المقابل فان فريق الجونة يحتل المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 15 نقطة جمعها من 7 مباريات، حيث حقق الفريق الساحلي الفوز في 4 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وتعرض لهزيمة واحدة امام الزمالك اليوم، مشددًا على أن استمرار الفوز أمر إيجابي للفريق خاصة بعد انفراده بصدارة جدول الدوري.

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