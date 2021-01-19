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تريزيجيه يتعافى من كورونا

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعافى الدولى محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب الفراعنة من فيروس كورونا.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه بموقع «إنستجرام» صورة له في ناديه وكتب عليها: «عدت الآن»، إشارة إلى عودته للتدريبات بعد تعافيه من كورونا.

وأعلن تريزيجيه إصابته بفيروس كورونا قبل أسبوع وخضع للعزل الطبي قبل تعافيه من الوباء.

ويستعد أستون فيلا لمواجهة مانشستر سيتي المقررة غدا الأربعاء في الممتاز.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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