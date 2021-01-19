شكرا لقرائتكم خبر عن «ناشئات سلة الأهلي» يُتوج ببطولة منطقة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق ناشئات كرة السلة تحت 18 سنة بالنادي الاهلى بلقب بطولة منطقة القاهرة، بعد الفوز الذي حققه، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب الجزيرة بنتيجة 79-35.

وأقيمت المباراة على صالة جامعة حلوان، وقدمت ناشئات الأهلي عرضًا قويًّا، وسيطرن على مجريات اللعب حتى النهاية، بفضل السرعة في نقل اللعب والرميات الثلاثية.

وكان فريق ناشئات السلة بالأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية على فريق الزهور بنتيجة 76-61، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.