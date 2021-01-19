شكرا لقرائتكم خبر عن العين السعودى ينتقد التحكيم ويصف الوضع بالكارثي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترضت إدارة نادي العين السعودى في بيان رسمي على الأخطاء التحكيمية في حق فريقها، من وجهة نظرهم، لتصف الوضع الحالي للتحكيم بالكارثي، خاصة بوجود تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، على خلفية أحداث مواجهة الفريق أمام الاتحاد، الثلاثاء، والتي شهدت بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

ورصد نادي العين جانب من الأخطاء التي تعرض لها الفريق خلال مسيرته في دوري المحترفين، بذكر مباراة الاتفاق تحت قيادة الحكم محمد القرني، بالحديث عن كرة إسقاط كانت لصالح الفريق تم تحويلها للاتفاق، والذي جاء منها هدف الفوز للمنافس في الدقيقة 89.

كذلك مباراة القادسية بالجولة الثامنة مع الحكم عبدالله ظافر، حيث كانت هناك رمية تماس لصالح العين احتسبها الحكم بقرار عكسي لصالح المنافس، ليأتي منها هدف الفوز في الدقيقة 79.

واستمر البيان العيناوي بالحديث عن مباراة الشباب في الجولة 13، تحت قيادة الحكم سلطان الحربي، بسبب وجود ضربة جزاء لصالح جيترسون، مهاجم الفريق، لم تحتسب، وجاء بعدها هدف الخصم مباشرة.

واختتم نادي العين بيانه بانتقاد ما حدث خلال مباراة الفريق ضد الاتحاد، الثلاثاء، بعدم طرد عمر هوساوي، مدافع الفريق الجداوي، بعد تدخل قوي على الفنزويلي خوانبي، وحصول موتاري، مهاجم العين، على بطاقة صفراء غير مستحقة ستحرمه من اللعب أمام الباطن في الجولة المقبلة.

وجددت إدارة العين الثقة في الحكم السعودي بنهاية البيان، لكنها طالبت اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام بالتركيز على أخطاء الحكام، ومحاولة تأهيل الأفراد بشكل أفضل، حتى يواكبون التطور الكبير في الدوري.

وكان الفريق الصاعد حديثاً لدوري المحترفين قد خسر نتيجة مباراته أمام الاتحاد ضيفه بنتيجة 1-2 ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المحلي.