شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور إصابة جديدة بكورونا في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، أن نتائج فحوصات كورونا لمنتخبات المونديال، كشفت عن تسجيل بعض الحالات الإيجابية يومي السبت والأحد الماضيين، بالإضافة إلى الحالة الدنماركية، والتي تم الإبلاغ عنها أمس الإثنين، وتم إضافة حالة إيجابية أخرى اليوم وهو طبيب فريق السويد.

وأشار البيان إلى أنه تم عزل الحالات المؤكدة على الفور، وفقا لخطة الوقاية الطبية من فيروس كورونا، وتحولت فحوصاتهم إلى سلبية.

وتابع: «نتيجة لذلك في نهاية الجولة التمهيدية عادت جميع الاختبارات سلبية، والخطر الرئيسي لحدوث الحالات الإيجابية كان عند الوصول لدخول الفرق لنظام الفقاعة».

ويأمل الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن تشهد بطولة العالم في الفترة المتبقية حدثا خاليًا من فيروس كورونا.