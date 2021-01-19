صاروخ أوباما في الجونة يقود الزمالك لاعتلاء قمة الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الزمالك في تحقيق فوز هام على حساب الجونة، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي الجونة على مرمي أبو جبل لإحراز الهدف الأول، إلا أن لاعبو الزمالك تمكنوا من التصدي لكافة الهجمات .

وفي الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، نجح يوسف أوباما لاعب الزمالك في إحراز الهدف الأول في شباك الجونة من خلال تمريرة رائعة من إمام عاشور ليتمكن من تسديدها بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 21، انفرد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بحارس مرمي الجونة، وسدد الكرة إلا أن الحارس إسلام طارق أبعدها ببراعة عن مرماه.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو الجونة إدراك هدف التعادل من خلال الضغط على لاعبي الزمالك، إلا أن دفاع الأبيض نجح في التصدي لكافة الهجمات.

وبهذا الفوز، يعتلي الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بينما يتجمد رصيد الجونة عند النقطة 15 في المركز الثالث .

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم إمام - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما – محمود شيكابالا

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

بينما خاض الجونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : محمد يكن – لؤي وائل – محمد نجيب - جوناثان نجويم

خط الوسط : ناصر ناصر - سيرج أكا - ألان كيامبادي – إسلام عبد النعيم – أحمد حمدي

خط الهجوم : خالد الطيب