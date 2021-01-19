تغييران في تشكيل الزمالك الرسمي أمام الجونة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن البرتغالي جيمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيواجه به الجونة، في الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

واستقر باتشيكو على الدفع بشيكابالا فى التشكيل الأساسى للفريق على حساب عمر السعيد، فيما يبدأ حمزة المثلوثى بدلا من حازم إمام.

وجاء تشكيل المباراة كما يلى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، محمد عبدالغنى، أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، شيكابالا، أشرف بن شرقى

ويحتل المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من 6 مباريات، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى واحدة ولديه مباراة مؤجلة أمام الأهلى صاحب الصدارة بفارق نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، جمعها من 7 مواجهات، فاز فى 4 وتعادل فى 3 ولم يتلق أى هزيمة.