شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة ترسل أجهزة رياضية لمنتخبات مونديال اليد بفنادق الإقامة "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار العملية التنظيمية والخطة الطبية المحددة لإتاحة كافة المتطلبات وتوفير الإمكانات للمنتخبات المشاركة بمونديال اليد، قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال مجموعة من الأجهزة الرياضية المتعلقة باللياقة البدنية "الجيم" إلى فنادق إقامة المنتخبات المشاركة ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بمصر.

يأتي ذلك في إطار القواعد المحددة التي تفرض مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة الإصابة بفيروس كورونا بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على المنتخبات وجميع المشاركين في العملية التنظيمية، والتى تتبعها اللجنة المنظمة للمونديال.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة :"تتم المتابعة والتنسيق اليومي مع اللجنة المنظمة للإطلاع على كافة المستجدات المتعلقة بالبطولة، ورصد احتياجات لاعبي المنتخبات، والعمل على توفيرها من أجل تهيئة الأجواء المحيطة بهم، وإحاطتهم بإطار من التركيز في المباريات المقبلة بشكل ينعكس على تقديم أداء فني رائع تمتاز به البطولة التي تحتضنها مصر ".

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمجهودات المبذولة من اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد حتى الآن، وتميز التنظيم خلال الدور التمهيدي للبطولة في الصالات الأربعة المستضيفة للمنافسات، وتوفير الراحة للمنتخبات في أماكن إقامتهم، والتي تنعكس على تعليقات اللاعبين، وسعادتهم التي يعبرون عنها عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته باستكمال النجاحات المحققة بمونديال اليد في الأدوار المقبلة، وصولاً إلى نهائي البطولة؛ لتظهر مصر بصورة أمام العالم تؤكد القدرة على التحدي والتفوق والنجاح في تنظيم الأحداث الكبرى بدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية.

تجدر الإشارة أن مصر تستضيف منافسات بطولة العالم لكرة اليد رقم ٢٧ في الفترة من ١٣-٣١ يناير الجاري، بمشاركة ٣٢ منتخباً لأول مرة، وتقام منافسات المونديال بالصالات المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر ، وبرج العرب بالاسكندرية، والعاصمة الإدارية، والصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.



























