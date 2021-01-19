شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 19 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يقدم التماسا للجبلاية لتخفيف عقوبة محمد الشناوي. الأهلي يقدم التماسا للجبلاية لتخفيف عقوبة محمد الشناوي أوباما يقود الزمالك لتصدر الدورى بهدف فى مرمي الجونة .. فيديو رئيس الزمالك: أتمنى تصدر الدورى حتى خط النهاية الأندية تطالب اتحاد الكرة باعتماد اللائحة الجديدة قبل تشكيل رابطة المحترفين أحمد سليمان يعلن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة رسميا الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية موسيماني يتحمل مسئولية غياب وليد سليمان عن مونديال الأندية الأهلي يمدد عقد علي لطفي 5 سنوات لينتهي 2024 الأهلي يمدد عقد محمد شريف موسمين ليستمر حتى 2024 تأجيل مباراة المصري وسيراميكا إلى 26 فبراير المقبل وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد فى مباراة أنجولا واليابان بالمونديال