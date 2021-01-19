لجنة المسابقات في "الليغا" توقف ميسي مبارتين وبرشلونة يستأنف

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراتين، بعد طرده في مباراة فريقه برشلونة وأتلتيك بيلباو الأحد الماضي.



وسيغيب ميسي بذلك عن مباراة كورنيا، الخميس المقبل، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".



ومن المقرر أن يعود "البرغوث" للملاعب مجددا عندما يواجه برشلونة نادي أتلتيك بيلباو مجددا، يوم 29 يناير الجاري ضمن منافسات "الليغا".

من جانبه أعلن برشلونة أنه ينوي استئناف قرار لجنة المسابقات، وفي حال رفض استئناف النادي الكاتالوني سيغيب ميسي عن مواجهتي كورنيّا في كأس الملك وإلتشي في الدوري.



وكان قائد برشلونة، تعرض للطرد خلال مباراة فريقه أمام أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد ضربه لمدافع الخصم دون كرة.



وخسر "البارسا" تلك المباراة بنتيجة 2-3.



وتعتبر البطاقة الحمراء التي نالها ميسي في مباراة بيلباو، هي الأولى له في مسيرته مع النادي الكتالوني، التي لعب فيها 754 مباراة حتى الآن.

المصدر: رويترز