شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: التوقع والقراءة الجيدة تقودان العدوى للتميز فى لقاء الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * الجونة

المسابقة : الجولة السابعة من الدوري المصري

الملعب : إستاد بتروسبورت

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشيء لصالح الزمالك

حكم المباراة : أحمد العدوى

المساعد الأول : أحمد توفيق طلب

المساعد الثاني : مصطفى حسين

الحكم الرابع : أحمد حسونة

حكام الVAR : نادر قمر الدولة، أحمد جمال

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : أحمد العدوى

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : نجح العدوى فى القراءة الجيدة والتوقع المتميز لطرق وأساليب لعب الفريقين وذلك نتيجة الجهد البدنى الكبير الذى بذله على مدار شوطى المباراة وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 54 من الشوط الثاني تلعب الكرة من أشرف بن شرقى داخل منطقة جزاء الجونة ومنافسة عادلة بين مهاجم الزمالك زيزو ومدافع الجونة ويسقط على إثرها مهاجم الزمالك ومطالبة بركلة جزاء، الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب لعدم وجود مخالفة وقرار صحيح وال VAR يؤكد على القرار.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية ممتازة واستخدام مثالى لعنصرى السرعة والسرعة القصوى فى حالات الهجوم المعاكس خصوصا فى الدقائق 33, 42 والحكم دائما قريب من كل المخالفات.

تطبيق عنصر إتاحة الفرصة:استخدم العدوى عنصر إتاحة الفرصة فى الدقائق 34, 65 بشكل مثالى.

العقوبات الانضباطية:أنذر العدوى كلا من يوسف أوباما وأشرف بن شرقى وناصر ناصر وإمام عاشور فى الدقائق 11, 30, 34, 57 للتهور والإعتراض على الحكم والمسك الصارخ ولكن كان يجب عليه أن ينذر حازم إمام لاعب الزمالك فى الدقيقة 78 لتعطيل الهجوم الواعد.

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 60, 94 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 8, 16, 33, 85, 93 بتقدير صحيح وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 42, 59 بتقدير صحيح

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

حكام الVAR: لا توجد هناك حالات تستدعى تدخل ال VAR