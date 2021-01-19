الامارات | نادي النصر يوضح الحقيقة في "صفقة الـ50 مليون درهم"

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر يوضح الحقيقة في "صفقة الـ50 مليون درهم" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى مصدر رسمي من نادي النصر لـ"الإمارات اليوم" أن يكون العميد قد اتفق على التعاقد مع البرازيلي بيرنارد أنيشيو كالديرا مقابل 50 مليون درهم. وقال إن الخبر عار عن الصحة ولا أساس له. وأكد أن الأمر مجرد شائعات. وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ووسائل إعلام إنجليزية، قد أكدت أن نادي النصر الاماراتي دخل في مفاوضات مع نادي إيفرتون الإنجليزي لضم بيرنارد في الانتقالات الشتوية الحالية، وأن النصر مستعد لتقديم عرض بقيمة 10 ملايين جنيه استرليني، ما يعادل 50 مليون درهم.

وقال المصدر في نادي النصر إن الكثير من الشائعات استهدفت العميد مؤخرا، وأنه في حال اتخذ النادي قرارا ما فسيكون النشر من خلال القنوات الرسمية للنادي. وأشار إلى أن من ذلك ما أثير أخيرا عن مشاكل المدرب الكرواتي كرونسلاف مع مجلس الإدارة، وأن هناك خلافات على خلفية التعاقد مع الأوزبكي خامداموف، وأشار إلى أنه لا أساس لذلك كله.

في جانب آخر خاض النصر حصة تدريبية تحضيرا لمواجهة الفجيرة في ربع نهائي كأس الخليج العربي، وقاد التدريبات المدرب كرونسلاف، مع حضور كافة اللاعبين. وقال المصدر إن الهولندي كواس حضر التدريبات، وأنه تلقى أكثر من عرض سواء من داخل أو خارج الإمارات ويدرس النادي الأن العروض المطروحة لاختيار المناسب منها.

وعن الأوزبكي خامداموف، أضاف:"تواجد اللاعب في التدريبات ولم يلعب سوى مباراة واحدة، ودائماً ما يبحث النادي عن اللاعب الأفضل للمنافسة في كافة البطولات، وإذا حصلنا على لاعب أفضل خلال الفترة الحالية سيتم التعاقد معه، وإعارة الأوزبكي خامداموف، إلى أي نادي أخر لأنه سيفيد النادي الموسم المقبل في المشاركة بالبطولة الآسيوية".

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