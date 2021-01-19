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الامارات | ديلي ميل: النصر يستعد لصفقة مدوية بـ 50 مليون درهم لضم برازيلي من الدوري الإنجليزي

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن دخول نادي النصر الاماراتي في مفاوضات مع نادي إيفرتون الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي بيرنارد أنيشيو كالديرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن النصر مستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني ما يقارب 50 مليون درهم لضم اللاعب البرازيلي بصورة نهائية.

وأضافت: "بيرنارد يتبقى في عقده مع إيفرتون 18 شهراً، إذ لا يشارك أساسياً مع الفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

وأشارت إلى أن إيفرتون كان يسعى في وقت سابق أن يرحل بيرنارد إلى روما الإيطالي في صفقة تبادلية مقابل تعاقد النادي الإنجليزي مع حارس المرمى روبن أولسن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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