الامارات | ديلي ميل: النصر يستعد لصفقة مدوية بـ 50 مليون درهم لضم برازيلي من الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن ديلي ميل: النصر يستعد لصفقة مدوية بـ 50 مليون درهم لضم برازيلي من الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن دخول نادي النصر الاماراتي في مفاوضات مع نادي إيفرتون الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب البرازيلي بيرنارد أنيشيو كالديرا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن النصر مستعد لتقديم عرض تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني ما يقارب 50 مليون درهم لضم اللاعب البرازيلي بصورة نهائية.

وأضافت: "بيرنارد يتبقى في عقده مع إيفرتون 18 شهراً، إذ لا يشارك أساسياً مع الفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

وأشارت إلى أن إيفرتون كان يسعى في وقت سابق أن يرحل بيرنارد إلى روما الإيطالي في صفقة تبادلية مقابل تعاقد النادي الإنجليزي مع حارس المرمى روبن أولسن.

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