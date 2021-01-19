شكرا لقرائتكم خبر عن ياناكون يجهز علي لطفي لحراسة عرين الأهلي أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البلجيكي ميشيل ياناكون مدرب حراس مرمى الأهلي على عقد جلسة مع علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر على هامش تدريب الأهلي الثلاثاء، من أجل تجهيزه نفسيا لتعويض غياب محمد الشناوي في المباريات القادمة، بدءا من مباراة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات بداعي سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة حكم مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وبدأ ياناكون في زيادة الحصص التدريبية لعلي لطفي من أجل تجهيزه للمباريات القادمة، ليكون جاهزا لتعويض غياب الشناوي، والتأكيد على أن حراسة مرمى الأهلي في أمان حتى ولو غاب الشناوي.

وينوي مدرب حراس الأهلي التركيز على العامل النفسي والذهني من أجل تجهيز علي لطفي لحراسة مرمى الأهلي، من أجل رفع الروح المعنوية للحارس البديل، وتجهيزه للمشاركة في مباراة المقاولون العرب القادمة.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية بين ثلاث مجموعات على مرمى واحد.

وحرص موسيماني المدير الفني للفريق على تنفيذ جانب من الجمل التكتيكية والفنية، وتوجيه بعض التعليمات للاعبين خلال المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الخامسة بعد غدٍ الخميس على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.