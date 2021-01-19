شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء الدحيل.. تاريخ مواجهات الأهلى مع فرق آسيا في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية الأهلى في مواجهة عربية أمام الدحيل القطري ممثل البلد المنظم، في افتتاح مشواره في مونديال الأندية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الأهلي، الذي يلتقي فريق قطري في مباراة رسمية والثانية التي يواجه فيها فريق عربي في مونديال الأندية، حيث تقابل مع اتحاد جدة السعودي في افتتاح مشاركاته بالبطولة عام 2005 حيث خسر وقتها بهدف محمد نور.

أسفرت قرعة مونديال الأندية التي أجريت في العاصمة السويسرية زيوريخ، عن وقوع الأهلي في مواجهة قوية مع الدحيل القطري في الدور ربع النهائي من المسابقة، على أن يلتقى الفائز من مواجهة الفريقين مع بايرن ميونيخ بطل وروبا في الدور نصف النهائي من المسابقة.

الأهلى وفرق آسيا

يواجه الأهلى نادى الدحيل في خامس مواجهة لبطل إفريقيا مع فرق آسيا، حيث سبق وأن واجه 4 فرقا تاريخيًا في مشاركاته بمونديال الأندية، حيث يمتلك الأهلي سجلا غير جيد أمام فرق آسيا في البطولة، حيث في الأربع مواجهات خسر 3 وفاز في واحدة فقط.

الأهلى واتحاد جدة

البداية في نسخة 2005-2006، عندما واجه الأهلي اتحاد جدة السعودي في ربع النهائي وخسر بهدف نظيف سجله أسطورة النادي محمد نور.

سيدنى الأسترالى

وفي نفس النسخة من عام 2005 /2006، خسر الأهلي من سيدني الأسترالي في مباراة تحديد المركز الخامس بنتيجة 2-1.

أديلاند يونايتد الأسترالي

وفي نسخة عام 2008، واجه الأهلي أديلاند يونايتد الأسترالي أيضًا في مباراة تحديد المركز الخامس وخسر بهدف نظيف.

الفوز الوحيد

وحقق الأهلي الفوز في لقاء وحيد بنسخة 2012 أمام هيروشيما الياباني بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر في نسخة 2013 من جوانجزو الصيني بهدفين نظيفين.