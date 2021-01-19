الامارات | التونسي منير لازيز.. أول مقاتل عربي في نزالات "يو إف سي" الرئيسة

شكرا لقرائتكم خبر عن التونسي منير لازيز.. أول مقاتل عربي في نزالات "يو إف سي" الرئيسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي ثاني نزالات "يو إف سي" الرئيسية لهذا العام غدا، حيث يدخل سيكون عشّاق "يو إف سي" في المنطقة، مع أول مقاتل عربي في النزالات الرئيسة، وهو منير لازيز، الرياضي التونسي المقيم في الإمارات، حيث يسعى لاستعراض مهاراته أمام جمهوره في نزاله أمام البرازيلي وارلي ألفيس.

في المقابل تتجه الأنظار إلى نجما وزن الويلتر، مايكل شيسا ونيل ماجني في قمة النزالات، ولدى كل منهما ثلاث انتصارات متتالية. وقال لازيز في تصريح صحافي: مسرور جداً بعودتي للمشاركة في جزيرة النزال. إنه النزال الثاني لي هنا، ما يجعلني متشوقاً لتقديم عرض متميز أمام الجمهور، ولا بد أنها ستكون ليلة جيدة. من الرائع أن أستعرض مهاراتي أمام جمهوري والمعجبين في حلبة الاتحاد أرينا الشهيرة. وأنتظر بلهفة خوض هذا النزال الهامّ. لذلك، فإنني أدعو الجميع للمسارعة إلى الحصول على التذاكر والتواجد معي في هذه اللحظة المهمة".

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