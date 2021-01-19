شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع ومواعيد مباراتي ليفربول ومانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي ليفربول ضد بيرنلي الخميس 21/1/2021 ضمن جدول مباريات الدوري الانجليزي كما يلعب نادي مانشستر يونايتد ضد فولهام يوم الاربعاء 20/1/2021ويتصدر فريق مان يونايتد ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي فريقي مان سيتي وليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويحل فريق ليفربول في المركز الرابع برصيد 34 نقطة ضمن جدول الدوري الانجليزي الممتاز .

موعد مباراة مانشستر يونايتد هذا الأسبوع:

الأربعاء 20/1/2021: مباراة ضد مان يونايتد ضد فولهام

موعد مباراة ليفربول هذا الأسبوع:

الخميس 21/1/2021: مباراة ليفر ضد بيرنلي

جدول مباريات الدوري الإنجليزي خلال الأسبوع بالترتيب

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة وست هام وويست بروميتش -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة ليستر سيتي وتشيلسي -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة ليدز وساوثهامبتون -- الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر يونايتد وفولهام -- الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة ليفربول وبيرنلي -- الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.