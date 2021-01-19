اخبار الرياضه

تقارير: والد ألابا ينفي الاتفاق مع ريال مدريد.. وبرشلونة في الصورة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تضاربت الأنباء الواردة من أوروبا اليوم الثلاثاء، حول موقف دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني من الانضمام إلى الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وارتبط ألابا بالرحيل عن بايرن ميونخ في نهاية الموسم (ينتهي عقده في يونيو 2021)، ويعد ريال مدريد من أبرز الأندية التي تسعى وراء التعاقد مع اللاعب النمساوي.

وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البالغ من العمر 28 عامًا وقع بالفعل على عقد مبدئي للانتقال إلى صفوف ريال مدريد لمدة 4 مواسم، على أن يتقاضى راتبًا يصل إلى 11 مليون يورو سنويًا.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلًا عن "بيلد" الألمانية، إن والد ألابا ووكيله نفى تلك المزاعم، مشيرًا إلى أن هناك أندية أخرى مازالت مهتمة بضم اللاعب النمساوي.

واوضحت "بيلد" أن ريال مدريد هو النادي الذي يتصدر سباق التعاقد مع ألابا، لكنه في صراع مع الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وقطبي مانشستر.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن لاعب بايرن ميونخ ينتظر ما سيحدث في انتخابات ، وفي حالة فوز خوان لابورتا فمن المحتمل أن يحول وجهته إلى كامب نو.

جدير بالذكر أن ألابا انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ مطلع موسم 10/11 قادمًا من هوفنهايم الألماني، وشارك البالغ من العمر 28 عامًا فريقه البافاري في الحصول على العديد من البطولات أهمها (مرتين)، كأس العالم للأندية (مرة)، الدوري الألماني (9 مرات) والسوبر الأوروبي (مرتين).

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا