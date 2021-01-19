تقارير: والد ألابا ينفي الاتفاق مع ريال مدريد.. وبرشلونة في الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تضاربت الأنباء الواردة من أوروبا اليوم الثلاثاء، حول موقف دافيد ألابا لاعب بايرن ميونخ الألماني من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وارتبط ألابا بالرحيل عن بايرن ميونخ في نهاية الموسم (ينتهي عقده في يونيو 2021)، ويعد ريال مدريد من أبرز الأندية التي تسعى وراء التعاقد مع اللاعب النمساوي.

وزعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن البالغ من العمر 28 عامًا وقع بالفعل على عقد مبدئي للانتقال إلى صفوف ريال مدريد لمدة 4 مواسم، على أن يتقاضى راتبًا يصل إلى 11 مليون يورو سنويًا.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلًا عن "بيلد" الألمانية، إن والد ألابا ووكيله نفى تلك المزاعم، مشيرًا إلى أن هناك أندية أخرى مازالت مهتمة بضم اللاعب النمساوي.

واوضحت "بيلد" أن ريال مدريد هو النادي الذي يتصدر سباق التعاقد مع ألابا، لكنه في صراع مع ليفربول الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، وقطبي مانشستر.

من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن لاعب بايرن ميونخ ينتظر ما سيحدث في انتخابات برشلونة، وفي حالة فوز خوان لابورتا فمن المحتمل أن يحول وجهته إلى كامب نو.

جدير بالذكر أن ألابا انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ مطلع موسم 10/11 قادمًا من هوفنهايم الألماني، وشارك البالغ من العمر 28 عامًا فريقه البافاري في الحصول على العديد من البطولات أهمها دوري أبطال أوروبا (مرتين)، كأس العالم للأندية (مرة)، الدوري الألماني (9 مرات) والسوبر الأوروبي (مرتين).