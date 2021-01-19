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الامارات | الهلال السعودي لإدواردو: ليس لديك مستحقات عندنا

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي لإدواردو: ليس لديك مستحقات عندنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الهلال السعودي، على أن لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إدواردو، ليس له أي مستحقات مالية ليتقدم محاميه بشكوى للحصول عليها. ونقلت صحيفة الجزيرة ، عن مصدر هلالي، لم تذكر اسمه، قوله إنه "لا مستحقات للاعب عند الهلال"، وأنهم لم يتوصلوا بأي خطاب حتى الآن، يُفيد بتقديم إدواردو، شكوى ضد النادي.

وذكرت تقارير صحافية سعودية نية محام إداوردو، البرازيلي برينو تنوري، رفع شكوى رسمية ضد الهلال، بسبب عدم حصول اللاعب على مكافأة تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير للمحترفين.

وشدد المصدر خلال تصريحاته لذات الصحيفة على أنه في حال إذا ما تقدم محامي اللاعب بأي شكوى فلن يحصل على أي مبالغ مالية، "كون إدواردو وقع على تعهد كتابي يفيد بعدم وجود أي مستحقات له لدى نادي الهلال"، لافتاً إلى أن اللاعب رحل في الصيف الماضي، وقبل أن يتوج الهلال رسميا بلقب الدوري. وأعلن شباب الأهلي في أغسطس الماضي التعاقد مع إدواردو، في صفقة انتقال حر.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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