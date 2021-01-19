شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعالج والتر بواليا "نفسيًا" لإنهاء أزمة العقم التهديفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خلال الساعات الماضية مع الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق من أجل الحديث معه بشأن المستوى الذى ظهر به خلال الفترة الماضية وصيامه عن التهديف في المباريات التى شارك فيها وكان آخرها أمام البنك الأهلي في الجولة الثامنة للدوري والتى انتهت بالتعادل السلبي.

وتحدث المدير الفني للأهلي مع مهاجم الفريق عن عدم فاعليته أمام مرمى المنافس رغم مشاركته في أربعة مباريات تقريباً حتى الأن وبشكل أساسي ومع ذلك لم يُسجل، وطلب موسيماني من المهاجم الكونغولي الابتعاد عن الضغوط التى يعيش فيها منذ انتقاله للقلعة الحمراء في يناير الجاري قادمًا من الجونة لمدة أربعة مواسم.

ونصح المدير الفني الجنوب أفريقي، مهاجم الأهلي الجديد باللعب بدون ضغوط واسترجاع قدراته التهديفية التى ظهر عليها خلال تواجده في الجونة والتى كانت سببًا في تعاقد الأهلي معه مؤخرًا، وأكد موسيماني للمهاجم الكونغولي أنه يثق تماماً في قدراته الفنية ويعلم جيدًا أنه سيعود وسيُسجل لأنه مؤمن به وبقدراته الهجومية ولا يطالبه سوى بالهدوء والتركيز أمام مرمى الخصم خاصة أن زملاءه بالفريق يساعدونه.