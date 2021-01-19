شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة الزمالك تتحدى طموح الجونة في صراع قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الزمالك، مع منافسه الجونة، اليوم، الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة نظرًا للانطلاقة المميزة للفريقين هذا الموسم، حيث يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المميزة، التي بدأها بالفوز على المقاولون العرب، وأنهاها باقتناص ثلاث نقاط مهمة من أنياب المصري البورسعيدى، في الجولة الماضية بهدف إمام عاشور الذى يعيش حالة من التوهج في الفترة الحالية، ساهمت في ارتفاع أسهمه لفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق الأبيض.

وبات أمام الزمالك فرصة ذهبية للتربع على صدارة جدول الدوري منفردًا حال فوزه على الجونة واقتناص الثلاث نقاط خاصة بعدما تعثر فريق الأهلى بالتعادل السلبي أمام البنك الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد الماضى.

وتحدث البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك مع لاعبيه عن أهمية عن لقاء الجونة وطلب منهم بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، وشرح "الخواجة" خلال جلساته مع اللاعبين بعض الأمور الفنية والتكتيكية، ويرغب باتشيكو فى منح التونسي فرجانس ساسى ومصطفى محمد فرصة المشاركة بشكل تدريجى فى حال استعادة تركيزهم، بداية من مباراة الجونة، بينما تستمر سياسة التدوير بين اللاعبين.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وحازم إمام، في خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" وعبدالله جمعة، في خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

وعلى الناحية الأخرى خطف فريق الجونة الأنظار بعد الانطلاقة المميزة بالموسم الحالي بعد مرور 7 جولات لم يتعرض لأى خسارة وكانت أخر نتائجة القوية تحقيق الفوز ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن منافسات الجولة السابعة.

ونجح رضا شحاتة المدير الفني للجونة فنيا خاصة أن النتائج التي حققها، كانت جديرة بالاهتمام، ودفعت المحللين والنقاد للإشادة بقدرات المدرب الشاب الذى يعرف على كل كبيرة وصغيرة في الدوري.

ومن المتوقع أن يخوض الجونة المباراة بتشكيل مكون من.. إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمد نجيب، جونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا، ألان تشامبادي، إسلام عبدالنعيم، خالد الطيب، وأحمد حمدى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 16 نقطة بعد أن خاض 6 مباريات فاز في 5 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة بينما يحتل الجونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في 4 منهما بينما تعادل في 3 لقاءات.