شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يترقب موقف ثنائى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن سعي ميلان للظفر بصفقتين من صفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه.

وقالت الصحيفة، أن ميلان يريد ضم جونيور فيربو وصامويل أومتيتي هذا الشتاء، وأوضح التقرير، أن أحد أكبر العقبات لضم أومتيتي هو راتبه المرتفع الذي يقدر بنحو 6 ملايين يورو، والذي لن يتخلى عنه برشلونة بسهولة على الرغم من عدم حصوله على دقائق عديدة للمشاركة، حيث لا ينوي النادي التسرع برحيله إذا تأكد صعوبة ضد إريك جارسيا.

على الجانب الآخر، يرى ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، أن جونيور فيربو سيكون بديلا مميزا لثيو هيرنانديز في مركز الظهير، وبرشلونة يدرس في حالة بيعه إما ضم لاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، أو المراهنة على الشاب أليخاندرو بالدي.