بعد مغازلة ريال مدريد وبرشلونة.. محمد صلاح يوجه رسالة إلى إدارة ليفربول بشأن مستقبله مع الريدز

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني رغبته في البقاء بناديه ليفربول بعد مغازلة ريال مدريد وبرشلونة له، لكنه أشار إلى أن مستقبله سيقرره النادي، وجاء ذلك بعدما فاجأ الدولي المصري المشجعين الشهر الماضي عندما اعترف بأنه منفتح على فكرة مواصلة مسيرته في إسبانيا مع أحد أكبر أندية الليجا.

وعلى الرغم من أن المدرب يورجن كلوب قلل من احتمال خسارة ليفربول لصلاح، إلا أن نجم روما السابق أشار مرة أخرى إلى أن هذه الخطوة قد لا تكون واردة.

وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" اليوم الإثنين: "أريد البقاء هنا لأطول فترة ممكنة، لكن كما قلت من قبل، فهذا في يد النادي، سأعطي دائما 100 في المائة في اللحظة الأخيرة التي أكون فيها في هذا النادي وأريد الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

أضاف: "أريد أن أمنح 100 في المائة للأشخاص الذين يظهرون لي الحب طوال الوقت".

وكان صلاح قد رد على سؤال حول الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، حيث قال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا: "أعتقد أن مدريد وبرشلونة فريقان كبيران، من يدري ما سيحدث في المستقبل، لكني الآن أركز على الفوز بالدوري الانجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول مرة أخرى".

وعند الضغط على سؤل يخص مستقبله، أكد صلاح على أن كل شيء في يد ليفربول، مضيفًا: "هذا سؤال صعب، لكن الآن يمكنني القول أن كل شيء في أيدي النادي، بالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا وأكرر كل الأرقام القياسية للنادي ، لكن كل شيء في يد النادي".

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه كلوب على أنه لا يشعر بالقلق بشأن خسارة صلاح وادعى أنه لا يوجد سبب يدفعه للبحث عن تحد جديد.

وقال كلوب: "يمكننا جميعًا البحث عن شيء آخر إذا أردنا ذلك، لكني أعتقد أن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول في الوقت الحالي هو الطق، هل يوجد سبب آخر؟"

وواصل: "هذا أحد أكبر الأندية في العالم، نحن ندفع أموالاً جيدة، ربما ليس الأكثر في العالم، لكننا ندفع جيدًا ولدينا ملعب رائع مع مشجعين بارزين ولدينا قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم".