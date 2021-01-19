«الشباب والرياضة» تكشف تفاصيل قرارات لجنة التحقيق فى واقعة «الحلوى الجنسية» بالجزيرة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الصور المتداولة لحلوى جنسية في نادي الجزيرة.



وقال فوزي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن اللجنة انتهت إلى قرارات عاجلة، مضيفا أنه تم استدعاء إحدى العضوات للتحقيق معها يوم 20 من الشهر الجاري بناء على قرار لجنة التحقيق على أن يمثل كل من ظهر في الصور للتحقيق فى نفس اليوم.

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن أنه سيتم التحقيق مع المسئولين ولن يتم التهاون في الواقعة نهائيا وفقا لقانون الرياضة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ولفت إلى أن وزير الشباب والرياضة وجه اللجنة بإجراء تحقيقات على أعلى مستوى واتخاذ قرارات قوية حتى لا تتكرر الصور مضيفا أن ما جرى رفضه الدين والمجتمع والعادات والتقاليد.

وأشار إلى أنه من الوارد إحالة الملف إلى النائب العام بعد رفعه إلى وزير الشباب والرياضة.