شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العدوى حكما لمباراة الزمالك والجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباراة اليوم بين الزمالك والجونة على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز، إلى الحكم أحمد العدوى.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك قائمة الفريق التى ستواجه الجونة، وشهدت القائمة عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، ومصطفى محمد بعد أن تم استبعادهما من المباريات فى الفترة الماضية، كما عاد حازم إمام الذى كان حصل على راحة من المشاركة فى مباراة المصري الأخيرة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل

واختتم الزمالك تدريباته ظهر أمس الإثنين استعدادا لمواجهة الجونة، وعقد البرتغالي جيمي باتشيكوجلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، للحديث حول مباراة الجونة، وأدى لاعبو الفريق مرانا خفيفا لتفادي تعرضهم للإجهاد، والذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يسعى المدير الفني لتنفيذها.