واصل الاهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز رغم سقوطه فى فخ التعادل السلبي امام البنك الاهلي على ملعب المكس بالاسكندرية، يوم أمس الاحد.

وبهذا التعادل توقف قطار الاهلي عند 5 انتصارات وتعادلين، ليقدم لغريمه التقليدي نادي الزمالك فرصة ذهبية لخطف الصدارة عندما يواجه “الجونة” غدًا.

وأصبح رصيد الاهلي الآن 17 نقطة في صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت، فيما ارتفع رصيد البنك الاهلي إلى 8 نقاط في المركز التاسع.

على صعيد آخر واصل نادي مصر المقاصة استفاقته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب “غزل المحلة” 2-1 اليوم الاثنين، بعد بدايته السيئة للموسم بتحقيقه انتصار وحيد في أول 5 جولات.

وعلى ملعب الاسماعيلية تعرض اليوم الاثنين الاسماعيلي الى الهزيمة الثالثة له فى الدوري المصري هذا الموسم امام المقاولون العرب بهدف دون مقابل ضمن مؤجلات الجولة السادسة.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة التاسعة فى الدوري المصري الممتاز يوم الخميس الموافق 21 يناير 2021.

والتالي ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة الثامنة

1- الاهلي 17 نقطة

2- الزمالك 16 نقطة

3- الجونة 15 نقطة

4- مصر المقاصة 13 نقطة

5- بيراميدز 12 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

7- المصري 10 نقاط

8- انبي 10 نقاط

9- سموحة 8 نقاط

10- البنك الاهلي 8 نقاط

11- الاتحاد 8 نقاط

12- المقاولون العرب 7 نقاط

13- غزل المحلة 7 نقاط

14- اسوان 7 نقاط

15- الاسماعيلي 6 نقاط

16- وادي دجلة 6 نقاط

17- الانتاج الحربي 5 نقاط

18- طلائع الجيش 4 نقاط

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