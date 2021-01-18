الامارات | تأكيد موعد ومكان كأس سوبر الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد موعد ومكان كأس سوبر الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



أكدت رابطة المحترفين على موعد إقامة كأس سوبر الخليج العربي المقررة يوم الجمعة المقبل 22 الجاري عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات على استاد آل مكتوم بنادي النصر، وتجمع بين الشارقة وشباب الأهلي.

وقالت الرابطة في بيان لها أنها عقدت اجتماعات تنسيقة عدة بين جميع الأطراف المعنية بالبطولة سواء إدارة نادي النصر، شرطة دبي، هيئة طرق ومواصلات دبي، شركة الأمن الخاص والقنوات أصحاب الحقوق، للترتيب لكافة التفاصيل الخاصة بالحدث وبالاستضافة المنتظرة لأول بطولات العام الجديد، وأول بطولات الموسم وهي بطولة كأس السوبر "شِتانا سوبر".

وتمت خلال الاجتماعات مناقشة جميع الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالمباراة من حيث الأمور اللوجستية، الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية، لضمان الصحة والسلامة لجميع المشاركين في الحدث، كما تمت مناقشة خطة التغطية الإعلامية للحدث مع للقنوات الناقلة، والتي تستعد بالفعل لتقديم تغطية غير مسبوقة للبطولة، سواء بالاستوديوهات التي ستسبق الحدث بيوم أو في يوم البطولة نفسه، فضلا عن التغطية الإعلامية المميزة التي ستقدم لعشاق الكرة الإماراتية، عبر كافة المنصات وحسابات رابطة المحترفين والموقع الرسمي.

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