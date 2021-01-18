شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحي يجبر بطلة التنس التونسية على التدريب داخل الغرفة إستعدادا لبطولة استراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخلت بطلة التنس التونسية أنس جابر، صحبة فريقها المكون من المدرب عصام الجلالي، والمعد البدني كريم كمون في ححر صحي بمدينة ملبورن الأسترالية.

وسيضطر 47 لاعبًا، ومرافقيهم الى دخول العزل لمدة أسبوعين في ملبورن في غرف فنادقهم، ولن يكون بوسعهم الخروج للتدريب بعد وجود 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا في رحلتين جويتين إلى ملبورن.

وكانت أنس، وفريقها على متن إحدى هاتين الرحلتين، وتبعًا لذلك فإنها ستكون مجبرة صحبة فريقها على الدخول في حجر صحي تام. وأصبحت جابر مجبرة على التحضير للبطولة المرتقبة داخل غرفتها وقد استعانت بدراجة ثابتة للمساعدة في تدريبات اللياقة البدنية.

وتشارك أنس بداية من 1 فيراير المقبل، في بطولة ملبورن قبل أن تسجل حضورها في بطولة أستراليا