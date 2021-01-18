الامارات | بالفيديو: لاعب انتر ميلان يوضح حقيقة تقبيله شعار الغريم يوفنتوس!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: لاعب انتر ميلان يوضح حقيقة تقبيله شعار الغريم يوفنتوس! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غضب جمهور نادي انتر ميلان الإيطالي من فعلة لاعبه التشيلي أرتورو فيدال بعدما شوهد وهو يعانق لاعب يوفنتوس جورجيو كيليني ويقبل شعار يوفنتوس على قميص الأخير، قبل انطلاق مباراة الغريمين في الدوري الإيطالي والتي انتهت بفوز "النيراتزوري" بهدفين نظيفين.

ودافع فيدال عن فعلته موضحاً الحقيقة، قائلاً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "نيتي لم تكن أبدا تقبيل شعار فريق آخر، القبلة كانت تعبيرًا على المودة التي أحملها لأخ لي في كرة القدم عشت معه سنوات رائعة ونحب بعضنا البعض".

وأضاف "أنا أحترم فريقي، جماهيرنا، الناس التي وثقت في للدفاع والاستمرار في تنمية تاريخ هذا النادي الرائع، سأكرس روحي لذلك".

يذكر أن فيدال مثل يوفنتوس سابقاً وعاش معه فترة ذهبية وحصد برفقته ألقاباً كثيرة محلياً وكان يحظى بحب وإعجاب جماهير "السيدة العجوز".

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