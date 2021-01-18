شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: خبر سار لجماهير الزمالك خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور إن هناك خبرا سارا لجماهير الزمالك سيتم الاعلان عنه خلال 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير.
وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أنقل رسالة هامة من عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك لجماهير النادي وأؤكد أن هناك خبر سيسعد جماهير أنصار النادي».
وأوضح: «الخبر لا يتعلق بصفقة جديدة أو بتجديد تعاقد لاعب، ولكنها ستكون مفاجأة للجميع».
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