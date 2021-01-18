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خالد الغندور: خبر سار لجماهير الزمالك خلال 10 أيام ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي خالد الغندور إن هناك خبرا سارا لجماهير الزمالك سيتم الاعلان عنه خلال 10 أيام أو أسبوعين على أقصى تقدير.

وأضاف الغندور في تصريحات عبر شاشة قناة الزمالك: «أنقل رسالة هامة من عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك لجماهير النادي وأؤكد أن هناك خبر سيسعد جماهير أنصار النادي».

وأوضح: «الخبر لا يتعلق بصفقة جديدة أو بتجديد تعاقد لاعب، ولكنها ستكون مفاجأة للجميع».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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