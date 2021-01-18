الامارات | بالفيديو.. ميسي يتعرض لأول طرد في تاريخه مع برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ميسي يتعرض لأول طرد في تاريخه مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، لأول حالة طرد في تاريخه مع برشلونة عندما أثبتت تقنية الفيديو صحة اعتدائه على لاعب بيلباو، أسيير فيلاليبري، في نهائي كأس السوبر الإسباني، ليصبح اللاعب مهددا بعقوبة كبيرة ستبعده عن الفريق.

وكان برشلونة قد تعرض لخسارة قاسية أمام فريق أتليتك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة 3-2 بعد الوصول إلى الوقت الإضافي وتعرض اللاعب الأرجنتيني إلى الطرد في الدقيقة 120 من المباراة أي قبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة عقب اعتداءه على لاعب الفريق الخصم.

ويعتبر هذا الطرد هو الأول للاعب في مسيرته مع برشلونة ووفقاً لصحف كتالونية، فإن اللاعب مهدد بعقوبة كبيرة نتيجة قيامه بـ “مخالفة جسيمة”، وستنفذ عقوبة إيقاف ليونيل ميسي في مباريات برشلونة ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

كما كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية عن المباريات التي يتوقع أن يغيبها ميسي عن فريقه في حال تم اتخاذ عقوبة ضده وستكون أمام التشي، اتلتيك بلباو، وكورنيلا في الليجا، إضافة إلى مباراة آخرى في كأس الملك.

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