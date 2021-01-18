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سمير عثمان: هدف الأهلي صحيح ولا يوجد داعي لعودة الحكم للفار

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، أن هدف الأهلي الملغي في مباراة البنك الأهلي، صحيح ولا يوجد أي خطأ ارتكبه أيمن أشرف.

وأضاف عثمان في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«أيمن أشرف قفز بصورة طبيعية للعب الكرة برأسه دون ارتكاب خطأ ضد لاعب البنك الأهلي».

وواصل:«لو كنت حكماً في هذه المباراة لما عُدت أو استمعت للفار، خاصةً وأن حكم المباراة كان على بُعد 7 أمتار فقط من اللعبة».

وكان الأهلي قد تعادل أمام البنك الأهلي بدون أهداف بمنافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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