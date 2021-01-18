شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: هدف الأهلي صحيح ولا يوجد داعي لعودة الحكم للفار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، أن هدف الأهلي الملغي في مباراة البنك الأهلي، صحيح ولا يوجد أي خطأ ارتكبه أيمن أشرف.

وأضاف عثمان في تصريحات عبر أون تايم سبورتس:«أيمن أشرف قفز بصورة طبيعية للعب الكرة برأسه دون ارتكاب خطأ ضد لاعب البنك الأهلي».

وواصل:«لو كنت حكماً في هذه المباراة لما عُدت أو استمعت للفار، خاصةً وأن حكم المباراة كان على بُعد 7 أمتار فقط من اللعبة».

وكان الأهلي قد تعادل أمام البنك الأهلي بدون أهداف بمنافسات الجولة الثامنة للدوري المصري الممتاز.