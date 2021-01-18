شكرا لقرائتكم خبر عن ليون يفرط في فرصة استعادة صدارة الدوري الفرنسي بعد الخسارة من ميتز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد أولمبيك ليون فرصة لاستعادة صدارة الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان، بعد خسارته 1-0 أمام ميتز، ليتوقف سجله الخالي من الهزيمة عند 16 مباراة متتالية.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدف كارل توكو إكامبي، وحرم القائم ماكسويل كورنيه لاعب ليون من تسجيل هدف، فيما خطف ميتز الفوز عندما هز آرون ليا إسيكا الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتوقف رصيده ليون، الذي بدأ الجولة في الصدارة، عند 40 نقطة من 20 مباراة في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن باريس سان جيرمان وليل بعد فوزهما في نفس الجولة.