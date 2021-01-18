الزمالك: أغلقنا ملف انتقال مصطفى محمد لسانت إيتيان للأبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن التفاوض حول انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى صفوف سانت إيتيان الفرنسي قد تم غلقه للأبد.

وأشار عبد الله في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن فترة التفاوض لم تشهد وجود وكيلًا عن نادي الزمالك، لافتًا لعدم صحة حديث رئيس النادي الفرنسي عبر قناة النهار منذ عدة أيام.

وقال عبد الله: "مفاوضاتنا مع سانت إيتيان لرحيل مصطفى محمد لم يكن بها أي وكيل، وعصر التفاوض الفردي انتهى في نادي الزمالك، الأمر يتم عن طريق مجلس الإدارة ولجنة رباعية للتفاوض".

وأضاف: "عقدنا محادثة فيديو مع مسؤولي سانت إيتيان في حضور مصطفى محمد وطلبنا 5 ملايين يورو، فكان ردهم هو دفع 4 ملايين فقط، فوافقنا على دفع هذا المبلغ لحظة التوقيع مع دفع مليون آخر مع إرسال البطاقة الدولية".

وأوضح: "بعد نهاية المحادثة بنصف ساعة قاموا بالرد علينا وطلبوا دفعي مليوني و250 ألف يورو بعد شهرين وباقي المبلغ بعد عدة أشهر، ومنحونا مهلة للرد بعد عدة ساعات، وهذا نظام لا يصح للتفاوض".

وأردف: "بعد ذلك بعدة أيام خاطبنا سانت إيتيان أكثر من مرة لإنتظار الرد على طلباتنا ولكننا لم نتلق الرد، حتى وصلنا البريد الإلكتروني الأخير وجاءت تصريحات رئيس النادي ووقتها أبلغناهم بإنهاء المفاوضات".

وأكمل: "ترجمة حوار رئيس نادي سانت إيتيان كان بها مشكلة بالتأكيد، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات، بالتأكيد هناك أحد العاملين في البرنامج له مصلحة من الصفقة، وقد تكون التحقيقات داخل القناة، أو من الجماهير".

واستطرد: "صفقة انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان مغلقة للأبد، وإذا لم يعلن النادي الفرنسي أسماء الأفراد الذين تحدث عنهم رئيس النادي فإننا سنتخذ إجراءات قانونية وفقًا للقانون في مصر وفرنسا، وإذا كان هناك خطأ من المترجم نفسه وكان ضعيفًا في اللغة الفرنسية فيجب معاقبته".

واختتم: "ما توصلنا له من التصريح الحقيقي لرئيس سانت إيتيان قبل الترجمة أنه تحدث عن أمر يخص وكيل مصطفى محمد، إذا لماذا ترجمها المترجم بهذه الطريقة؟ هذا ما ستكشفه التحقيقات".