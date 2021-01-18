شكرا لقرائتكم خبر عن «حتحوت»: إبعاد عمرو الشناوي ومحمد سلامة عن إدارة مباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن اتحاد الكرة قرر إبعاد عمرو الشناوي، ومحمد سلامة، حكام تقنية الفار، عن إدارة مباريات الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن اتحاد الكرة أشاد بالمستوى الذي قدمه الثنائي، عمرو الشناوي ومحمد سلامة، خلال لقاء الأهلي والبنك الأهلي.

وأوضح «حتحوت» أن اتحاد الكرة قرر إبعاد الثنائي عن إدارة مباريات الأهلي بالفترة المقبلة، بعد الشكوى التي تقدم بها النادي الأحمر، مؤكدًا أن هذا القرار لتهدئة الأجواء وليس عقابًا للثنائي.