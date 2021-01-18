سمير عثمان : هدف "أيمن أشرف" في البنك الأهلي صحيح.. وهذا هو الدليل

الشارقة - اميمة ياسر - قال سمير عثمان الحكم الدولي السابق، أن هدف أيمن أشرف الملغي في مباراة الأهلي والبنك الأهلي التي أقيمت اليوم الأحد، صحيح، ولا يوجد خطأ.

وأضاف "عثمان" خلال تصريحات لفضائية "أون تايم سبورت": إذا كنت أنا حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، سأحتسب هدف أيمن أشرف ولن أعود لتقنية الفار، حكم المباراة كان قريبًا من الكرة بحوالي 7 ياردات، ورأي حكم الفار استشاري.

وأوضح ان أيمن أشرفلاعب الاهلي قفز لكي يلعب الكرة، وإذا كان قد سند على لاعب البنك الأهلي قبل لعبه للكرة بالرأس، سنقول أن هناك خطأ، ولكن لاعب البنك الأهلي لم يقفز من على الأرض من الأساس، وهذا دليل صحة الهدف.

كان الأهلي تعادل سلبيًا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام محمد سلامة حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، بالغاء هدفًا سجله أيمن أشرف لاعب الأهلي خلال الدقيقة 64 من عمر المباراة.