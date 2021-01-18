أتليتك بلباو يقلب الطاولة أمام برشلونة ويتوج بالسوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق أتليتك بلباو لقب السوبر الإسباني بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 3 أهداف لهدفين، في لقاء أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب لا كارتوخا.

وسجل أنطوان جريزمان الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل دي ماركوس لفريق اتليتك بلباو في الدقيقة 42.

وألغى حكم المباراة هدفا لفريق اتليتك بلباو في الدقيقة 57 سجله راؤول جارسيا بداعي التسلل، ليعود جريزمان ويسجل هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 77.

وعاد جريزمان وسجل الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة 77 بصناعة الظهير الايسر جوردي ألبا الذي ارسل عرضية وحولها اللاعب الفرنسي في شباك بلباو.

وعاد اتليتك بلباو وسجل البديل أسيير فيلاليبري هدفًا في الوقت القاتل مع حلول الدقيقة 90 بعد عرضية من اللاعب مونايين حولها في شباك الحارس تير شتيجن.

وسجل ويليامز هدفا رائعا لفريق اتليتك بلباو لم يتمكن تير شتيجن من التصدي لكرته التي سددها من خارج منطقة جزاء في الدقيقة الرابعة من شوط الإضافي الأول.

وكان اتليتك بلباو قد نجح في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز على ريال مدريد حامل اللقب بنتيجة هدفين لهدف.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا - لينجليه - أراوخو - ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي - ميسي - جريزمان.

وجاء تشكيل بلباو كالتالي " سيمون، كابا، يراي، مارتينيز، بالينزياجا، دي ماركوس، داني جارسيا، فينسيدور، مونيايين، راؤول جارسيا، ويليامز".

ملخص المباراة

وبعد مرور 3 دقائق من عمر اللقاء حاول ويليامز ارسال كرة عرضية لينجليه لاعب برشلونة ابعدها عن مناطق خطورة فريقه.

وحاول برشلونة اثبات حضوره مبكرا في المباراة، ليراوغ دماغ بلباو في الدقيقة السادسة ويرسل تمريرة لديمبلي لكن الأخير كان متسللا.

وبوصول المباراة للدقيقة العاشرة لم يسجل أي فريقه حضوره القوي حيث اكتفى الفريقين بالمحاولات التي لم ترتق لخطورة حقيقة على المرمين.

وفي الدقيقة 11 أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب برشلونة لينجليه بعدما اعترض اللاعب ويليامز وقام بعرقلته

وسقط ميسي أمام منطقة جزاء بلباو في الدقيقة 24 بعدما عرقله اللاعب مونيايين ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لفريق برشلونة لينفذها النجم االأرجنتيني وتصل في يد حارس مرمى بيلباو في النهاية بدون خطورة.

وحافظ تير شتيجن على نظافة شباكه في الدقيقة 26 بعد التصدى لكرة قوية سددها اللاعب كابا، لكن حارس برشلونة أبعدها لركلة ركنية.

وحاول ديمبيلي استغلال مهارته في الدقيقة 33 وأرسل عرضية من الجانب الأيمن، لكن كرته وصلت ليد حارس مرى أتليتك بلباو دون وجود خطورة.

وجاءت أول كرة خطيرة لفريق برشلونة بعد عمل جماعي قادة ميسي قبل أن تصل إلى ألبا الذي ارسل عرضية حولها جريزمان لهدف أول للفريق الكتالوني في الدقيقة 40.

وعاد بلباو سريعا في الدقيقة 42 عن طريق اللاعب دي ماركوس، مستغلا تمريرة من ويليامز حولها لهدف في شباك تير شيجن وسط غفلة من دفاع برشلونة.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر المدرب رونالد كومان الدفع بأوسكار مينجوزا بدلا من اللاعب ديست.

وفي الدقيق 57 سجل راؤول جارسيا الهدف الثاني لفريق أتليتك بلباو مستغلا عرضية من اللاعب مونيايين حولها برأسه في شباك الحارس تير شتيجن، لكن اللعب توقف ليلجأ الحكم لتقنية الفيديو ليقوم بالغاء الهدف بداعي التسلل.

وكاد ويليامز أن يسجل الهدف الثاني لاتليتك بلباو بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء وسدد كرة صاروخية لكنها مرة بجوار المرمى.

وعاد جريزمان وسجل الهدف الثاني لفريق برشلونة في الدقيقة 77 بصناعة الظهير الايسر جوردي البا الذي ارسل عرضية وحولها اللاعب الفرنسي في شباك بلباو.

وقرر المدرب رونالد كومان الدفع بتبديل ثنائي في الدقيق 89 ، حيث دخل كل من برايثوايت وبيانيتش بدلا من ديمبلي وبيدري.

وعاد اتليتك بلباو وسجل البديل أسيير فيلاليبري هدفًا في الوقت القاتل مع حلول الدقيقة 90 بعد عرضية من اللاعب مونايين حولها في شباك الحارس تير شتيجن.

سجل ويليامز هدف رائع لفريق اتليتك بلباو لم يتمكن تير شتيجن من التصدي لها في الدقيقة الرابعة من شوط الاضافي الأول.

وفي الدقيقة 15 من زمن الشوط الإضافي سقط اللاعب دي يونج بعد اصطدامه بلاعب بلباو ليدخل الجهاز الطبي لفريق برشلونه للإطمئنان على اللاعب، ليعود بعده دي يونج ويكمل المباراة بشكل طبيعي.

وكاد أن يسجل برشلونة في الدقيقة 110، عن طريق النيران الصديقة اثر عرضية من ميسي، وأهدر بعدها جريزمان فرصة التعادل بعد عرضية ألبا بتسديدة بعيدة تمامًا عن المرمى.

وأشهر حكم المباراة الحمراء في وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني.