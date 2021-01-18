اخبار الرياضه

الامارات | رمسة ملاعب

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزن

تعرّض مدافع الوحدة، فارس جمعة، لسيل من الانتقادات من محللين في قناة أبوظبي ، بسبب زيادة وزنه، مطالبين المدرب بعدم مشاركة اللاعب في المباريات قبل أن يعود إلى وزنه المثالي.

عرض

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد الأندية الكبيرة دخل في مفاوضات مع حارس مرمى الوحدة، محمد الشامسي، خصوصاً مع تراجع مردود حارس المرمى الأساسي في الفريق، ولكن الشامسي أكد أن الأولوية بالنسبة له الاستمرار مع «العنابي».

نصيحة

نصح المدرب الوطني، الدكتور عبدالله مسفر، لاعب الشارقة، ماجد سرور، بالاستمرار مع ناديه، وعدم التفكير في الانتقال إلى ناد آخر خلال الانتقالات الحالية، قد لا يتألق معه بالمستوى ذاته الذي يعيشه حالياً مع الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا