شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن قائمته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة اللاعبين المتواجدين في المعسكر المغلق بالسويس، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا.

سيراميكا كليوباترا يلتقي مع طلائع الجيش في الثانية والنصف عصر غد الاثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتواجد 21 لاعبا في معسكر الفريق استعدادا لتلك المباراة وهم كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري- عامر عامر

خط الدفاع: طارق سامي- محمود صقر- محمد جمال- عبدالله محمود- رجب بكار- أحمد محسن- سيف تقا

خط الوسط: عاشور الأدهم- محمد توني- كوامي بونسو- عبدالرحمن بودي

خط الهجوم: شادي حسين- شريف دابو- محمد ابراهيم- محمد مسعد- أحمد ياسر ريان- وينفول كوبينا- مصطفى ميسي- أحمد أمين أوفة