شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشيد بالروح الرياضية للاعبي تشيلي والسويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بابلو أراريان، سفير دولة تشيلي لدى مصر، مباراة منتخبي السويد وتشيلي بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، بالمجموعة السابعة، ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم .

أشاد وزير الشباب والرياضة بالروح الرياضية التي تحلي بها الفريقين طوال فترات المباراة، وكذا بالمستوي القوي للمباراة والأجواء التنافسية المتميزة التي تشهدها البطولة يوما تلو الآخر، مما يؤكد على توفير الدولة المصرية لأجواء رياضية آمنة انعكس بدوره على مستوي البطولة.

ومن جانبه، أشاد سفير تشيلي لدي مصر، بكافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بڤيروس كورونا، والخطة الطبية التي أعدتها جمهورية مصر العربية للبطولة لتوفير الآمان والسلامة للمنتخبات المشاركة، مما يؤكد على عظمة وقوة الدولة المصرية وقدرتها على تنظيم كآفة البطولات الدولية بصورة احترافية لما تمتلكه من بنية رياضية متميزة.

وكان المنتخب المصري أول الفرق المتأهلة للدور الرئيسي من المجموعة السابعة التي تضم منتخبات السويد وتشيلي ومقدونيا، بعد تغلبها على منتخبي تشيلي ومقدونيا وحصدت ٤ نقاط كاملة.

وانتهت نتيجة المباراة بفوز منتخب السويد على منتخب تشيلي بنتيجة ٤١-٢٦ ليلحق بالمنتخب المصري بالدور الرئيسي.