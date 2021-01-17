شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تهزم البحرين وتتأهل للدور الرئيسي بكأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره البحريني بنتيجة 24-21، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالنسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد.

وتعد هذه ثان مباراة لكلا المنتخبين بالمجموعة التي تقام على صالة استاد القاهرة، وتضم هذه المجموعة بجانب الأرجنتين والبحرين منتخبي الدنمارك والكونغو الديمقراطية.

وتفوق المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 12-10 في الشوط الأول الذي شهد ندية قوية من المنتخبين في بداية اللقاء، ثم استطاع الأول التقدم وصناعة فارق الأهداف لصالحه وسط محاولات البحرين بالمحافظة على تقليل الفارق.

ولكن سرعان ما استفاق المنتخب الأرجنتيني حتى انتهى اللقاء لصالحه، وضمن التأهل للدور الرئيسي للبطولة.

ويلتقي بعد غد منتخب الأرجنتين مع الدنمارك، بينما يلتقي منتخب البحرين مع الكونغو الديمقراطية .

وحصل على جائزة رجل المباراة من المنتخب الأرجنتيني فيديريكو بيتزارو في ظل تألقه وتسجيله 6 أهداف أثناء المباراة.

وكان منتخب الأرجنتين قد نجح في الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية قبل يومين في انطلاق مباريات المجموعة الرابعة، بينما فاز منتخب الدنمارك على البحرين .