شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يكشف أسباب حصوله على نقطة التعادل أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد يوسف، المدير الفني لفريق النبك الأهلي، عن طريقة لعبه الدفاعية خلال لقاء الأهلي الذي أقيم مساء اليوم بين الفريقين وانتهى بالتعادل السلبي.

وقال «يوسف»: «لعبت بخمس مدافعين أمام بطل أفريقيا لإيقاف الخطوة الهجومية الشرسة المعروفة للمارد الأحمر، وهو ما حدث بالفعل خلال مجريات اللقاء خاصة الشوط الثاني الذي تمكنت فيه من حد الخطوة الهجومية للاعبي الأهلي».

وأضاف، خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الأهلي كان يبحث عن الفوز، وأحذرت لاعبي البنك الأهلي من الاندفاع للإمام حتى نتمكن من غلق المساحات أمام الهجوم الأحمر الشرس».