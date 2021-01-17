شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يعلن ضم عمر خريبين موسمين ونصف الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تعاقد الوحدة رسمياً مع المهاجم السوري عمر خريبين، لاعب الهلال السعودي، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف الموسم، في ثاني صفقات العنابي في الانتقالات الشتوية. ويحل اللاعب في كشوفات «العنابي» بدلاً عن المولدوفي هنريكي لوفانور، الذي لم يقدم ما يشفع له بالبقاء.

واجتاز الدولي السوري الفحوص الطبية التي أجريت له بنجاح، بعد وصوله إلى العاصمة أبوظبي.

والتجربة هي الثانية لخريبين (27 عاماً) في دوري الخليج العربي؛ إذ لعب لنادي الظفرة قبل الانتقال إلى الهلال السعودي في موسم 2016-2017، وتوج معه بلقب الدوري 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة، وبطولة دوري أبطال آسيا مرة واحدة، كما فاز معه بكأس دوري أبطال آسيا 2019.