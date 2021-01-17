300 مشاركة في المرحلة الأولى من تحدي دبي لجري السيدات

شاركت أكثر من 300 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار في المرحلة الأولى من سباق «تحدي دبي لجري السيدات» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي السبت الماضي، في حديقة سفاري دبي تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، وتستمر منافساته حتى 6 فبراير المقبل.

وتصدرت الترتيب العام للمتسابقات في كافة الفئات الإماراتية شمسة سالم في سباق 2.5 كيلومتر، والنرويجية إنجليد فليزا فوجلستاد في سباق 5 كيلومترات، والبريطانية بيكي هايورد في سباق 10 كيلومترات.

وحصلت المشاركات على الميدالية المبتكرة التي تم تصميمها بأسلوب التجميع، وتمثل الجزء الأول من ميداليات التحدي الذي يضم 4 مراحل، وتحمل الميدالية شعار حديقة سفاري وجزءاً من اسم دبي، ويتم جمعها مع الميداليات الثلاث التي تحصل عليها المشاركة في المراحل الأخرى، بحيث يتم تجميع الميداليات الأربع سوياً، لتكوّن معاً الميدالية الكبيرة التي تحمل اسم دبي، مع صور المناطق السياحية الأربع.

وكانت الإماراتية شمسة سالم الأسرع بين المتسابقات في سباق 2.5 كيلومتر، حيث تصدرت جميع الفئات في هذه المسافة، كما حققت المركز الأول في الفئة العمرية المفتوحة من عمر 18 فما فوق، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 09:15 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 10-14 سنة، فازت الإماراتية نوف البلوشي بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن 14:45 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 15-17 سنة، فازت البريطانية تيا واتسون بالمركز الأول في زمن 16:18 دقيقة.

وفي الفئة العمرية من 5 إلى 9 سنوات، فازت الجنوب إفريقية سيليان يورك بالمركز الأول بزمن 14:17 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات فازت المصرية جود دبوس بالمركز الأول في الفئة المفتوحة من عمر 18 إلى 99 سنة بزمن 22:55 دقيقة، وفي الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، فازت النرويجية إنجريد فوجليستاد بالمركز الأول بزمن 22:38 دقيقة، وفي سباق 10 كيلومترات كانت البريطانية بيكي هايورد الأسرع في الترتيب العام وفازت بالمركز الأول في الفئة العمرية من 18 إلى 39 سنة، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 47:28 دقيقة.

وفي الفئة العمرية من 40 إلى 49 سنة ضمن سباق 10 كيلومترات، فازت البريطانية كالي جونسون بالمركز الأول في زمن 49:10 دقيقة، وفي فئة 50-59 سنة، ضمن سباق 10 كيلومترات، فازت البريطانية سيونيد تايلور بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 51:33 دقيقة، وشهد سباق 10 كيلومترات مشاركة نساء من كبار السن فوق 60 سنة، حيث كانت البريطانيتان جين كلارك، وجين ماثيسون، ضمن المشاركات وخُصن التنافس مع السيدات من مختلف الأعمار. وفازت البريطانية جين كلارك بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 1:00:21 ساعة.

ويتضمن «تحدي دبي لجري السيدات» التنافس في 4 مراحل، تقام كل مرحلة في إحدى الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة في إمارة دبي، مما يمنح المشاركات والمتابعين فرصة الاستمتاع بأجمل المناطق في الإمارة والتعرف إلى مواقع الجذب السياحي ليكون التحدي جزءاً من حملة «أجمل شتاء في العالم»، كما يمثل دعماً لقطاع السياحة الرياضية الداخلية.

وستكون المشاركات على موعد مع المرحلة الثانية من التحدي التي ستقام السبت المقبل 23 يناير الجاري في جزيرة نخلة جميرا، وتقام المرحلة الثالثة الخميس 28 يناير الجاري، في حديقة دبي المضيئة وحديقة زعبيل، فيما تقام المرحلة الرابعة من التحدي في شارع السيف.