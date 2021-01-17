موعد نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وبيلباو الليلة.. وتردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة للقاء.. وموقف مشاركة ميسي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية، صوب ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية الإسبانية، الذي يستضيف القمة النارية بين برشلونة ونظيره أتلتيك بيلباو، في العاشرة مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر الإسبانى.

وصعد فريق برشلونة للنهائي بعد مباراة ماراثونية مع فريق ريال سوسيداد لم تحسم نتيجتها إلا بضربات الجزاء حيث ظل الفريقان متعادلان بنتيجة ايجابية 1-1 ليحتكما إلى ضربات الجزاء الترجيحية والتى انهت لصالح برشلونة 3-2 , أما فريق أتلتيك بيلباو فقد صعد لنهائي السوبر بعد هزيمته للنادي الملكي فريق ريال مريد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

واستقر رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة بشكل كبير على تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة أتلتيك بلباو.

ووفقا للعديد من التقارير فإن ليونيل ميسي سيشارك بصورة أساسية في مباراة اليوم، بعد غيابه عن مباراة ريال سوسيداد الماضية، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية في الساق اليسرى.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - أراخو - ديست.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - دي يونج - بيدري.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبي - أنطوان جريزمان.

القناة الناقلة للمباراة

تذاع المباراة عبر قناتي السعودية الرياضية الأولى KSA sports HD1، بتعليق: فهد العتيبي، والثالثة KSA sports HD3، بتعليق: عبدالله الحربي.

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