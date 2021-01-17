الامارات | مدرب الأهلي السابق يصدم الجمهور: "تمنيت فوز الزمالك بدوري أبطال أفريقيا"!

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي السابق يصدم الجمهور: "تمنيت فوز الزمالك بدوري أبطال أفريقيا"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ المدرب السابق للأهلي المصري، البرتغالي جوزيه بيسيرو جماهير القلعة الحمراء بتصريح مثير للجدل حين قال: "تمنيت لو فاز الزمالك بلقب دوري أبطال أفريقيا"، بدلاً من الأهلي الذي توج بالبطولة إثر فوزه 2-1.

وقال بسيرو الذي درّب الأهلي خلال 2015 قبل أن يرحل عن الفريق بسبب تلقيه عرضا لتدريب بورتو البرتغالي في 2016، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" نقلتها مواقع مصرية منها "بطولات": "كنت أرغب في فوز باتشيكو بدوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي لكونه برتغالي مثلي، ولكني فرحت بتتويج الأحمر لأني دربته من قبل".

وأوضح: "باتشيكو حصل على بطولات وكان الوحيد الذي استطاع الفوز بالدوري البرتغالي خارج الثلاث أندية الكبار (بنفيكا وبورتو وسبورتنج لشبونة)".

وأضاف بيسيرو: "كان لدي رغبة في الاستمرار مع الأهلي ولكن قراري كان متسرعا بسبب عرض بورتو البرتغالي والطموح الذي شعرت به وقتها".

وتابع: "الأهلي كان لديه وقتها فريق جيد ولا أحب تصنيف الفرق ولكن اللاعبين كانوا يمتلكون إمكانيات عالية، وكان من الممكن أن أفوز بدوري أبطال إفريقيا وقتها".

وعن إمكانية توليه إدارة تدريب الزمالك حال تلقيه عرضًا من الأبيض؟ قال: "أنا الآن أعمل مع منتخب فنزويلا وليس في مصلحتي التعليق بأي شيء آخر، ولا يوجد مدرب محترف تؤثر عليه العاطفة في تدريب نادي آخر".

واختتم: "تلقيت مفاوضات سابقة من بعض الأندية في مصر، ولكنها لم تستمر".

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