الامارات | بالفيديو: مسمار في الملعب يمزق ركبة لاعب.. الجرح خطير

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: مسمار في الملعب يمزق ركبة لاعب.. الجرح خطير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول جماهير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب فريق نيكاكسا المكسيكي أوناي بيلباو وهو ملقى على الأرض متألماً من جرح خطير أصاب ركبته خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو سان لويس، السبت، بالدوري المكسيكي لكرة القدم.

وتبين أن المسمار الملقى في الملعب مصدره إحدى اللافتات الإعلانية إذ سقط منها دون أن يكتشفه أحد حتى لحظة إصابة اللاعب بتمزق خطير أدى إلى استبداله من الملعب على الفور.

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