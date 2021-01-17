شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الفيديو كونفرانس».. محافظ الإسكندرية يفتتح الجمعية العمومية للاتحاد العربي لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية للدورة ٢٠٢١/ ٢٠٢٥، والتي تمتد في الفترة من ١٦ وحتي ١٨ يناير الحالي، بمشاركة ١٥ دولة عربية؛ مصر والسعودية وليبيا وعمان وتونس والسودان واليمن وسوريا والإمارات والأردن وفلسطين والعراق والمغرب وموريتانيا ولبنان.

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بجميع الأشقاء العرب على أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، معربا عن سعادته بتواجده اليوم في افتتاح هذا المحفل العربي الكبير الذي يأتي بمشاركة ١٥ دولة عربية.

وأشار إلى أن هذا يعد استكمالا للعرس الرياضي العالمي الذي تستضيفه مصر حالياً «بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، مهنئاً الدكتور عادل فهيم، على رئاسته الإتحاد العربي لكمال الأجسام للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أن فوز مصر هو بمثابة فوز للدول العربية.

وأكد «الشريف»، على أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الرياضية مشيراً إلى أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية. كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لبناء الأجسام، واللواء أحمد حسام الدين ممثل الاتحادات الرياضية العربية، ومحمد نجيب الأمين العام للإتحاد العربي، ومشاركة الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، حيث جرت فعاليات الاحتفال من خلال الفيديو كونفرانس.

بمشاركة 15 دولة عربية .. محافظ الإسكندرية يفتتح الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام بـ"الفيديو كونفرانس"

بمشاركة 15 دولة عربية .. محافظ الإسكندرية يفتتح الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام بـ"الفيديو كونفرانس"

بمشاركة 15 دولة عربية .. محافظ الإسكندرية يفتتح الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام بـ"الفيديو كونفرانس"

بمشاركة 15 دولة عربية .. محافظ الإسكندرية يفتتح الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام بـ"الفيديو كونفرانس"

بمشاركة 15 دولة عربية .. محافظ الإسكندرية يفتتح الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام بـ"الفيديو كونفرانس"