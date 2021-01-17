الامارات | ترتيب هدافي الدوري الاماراتي .. صراع برازيلي ومبخوت يبتعد

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري الاماراتي .. صراع برازيلي ومبخوت يبتعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتد الصراع بين اللاعبين البرازيليين على لقب هداف دوري الخليج العربي لكرة القدم عقب انتهاء مرحلة الذهاب في ختام الجولة 13 يومي الجمعة والسبت.

ويتنافس خمسة لاعبين ممن يحملون الجنسية البرازيلية على لقب الهداف، وسط ابتعاد هداف المنتخب الإماراتي علي مبخوت، الذي غاب عن التسجيل في الجولة 13 أخيرا.

ويتصدر قائمة الهدافين، مهاجم الشارقة، ويليتون سواريز، برصيد 11 هدفاً، يليه مهاجم شباب الأهلي، إيغور جيسوس بـ10 أهداف، ويتساوى معه في نفس الرصيد، مهاجم بني ياس جواو بيدرو، بينما يحتل المركز الرابع، لاعب الشارقة، ايجور كورونادو، بتسعة أهداف، ويحل في الترتيب الخامس، مهاجم خورفكان، رامون لوبيز بثمانية أهداف، بعد أن سجل هدفين في شباك حارس الجزيرة علي خصيف.

وابتعد مهاجم الجزيرة، علي مبخوت، عن صراع الهدافين، باحتلاله المركز السادس، بالتساوي مع كل من لاعبي الوصل، جواو فيغيريدو، وفابيو ليما، ولكل منهم سبعة أهداف.

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